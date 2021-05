Udsmykningen i Jyderups blomsterkummer er udvidet til også at omfatte vinterhalvåret. Foto: Elisa Hauerbach

Fremgang i erhvervsforening

Holbæk - 27. maj 2021 kl. 10:38 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der er aktuelt 125 medlemmer i Jyderup Erhvervsforening. Det er en stigning på 12 medlemmer i forhold til året før.

Det kunne formanden Søren Bøtker Pedersen konstatere ved generalforsamlingen onsdag aften. Det fandt han ganske tilfredsstillende ikke mindst i betragtning af situationen med corona. De 125 medlemmer er fordelt med 106 erhvervsmedlemmer og 19 butiksmedlemmer.

Generalforsamlingen blev holdt på Bromølle Kro med cirka 40 deltagere. Her blev formanden genvalgt for et år. Men samtidig kunne han fortælle, at det også bliver hans sidste år på posten, som han har haft i omkring fem år.

- Jeg synes, det er på tide, at yngre kræfter kommer til, siger Søren Bøtker Pedersen.

Bestyrelsen arbejder ud fra, at Anja Edelslund Birkebæk bliver formand om et år. Det er dog generalforsamlingens afgørelse til den tid. Hun har været med i bestyrelsen i to år og blev onsdag aften genvalgt.

Søren Friis, der har siddet i bestyrelsen i mere end en halv snes år, ønskede ikke genvalg. I stedet blev valgt Morten Vulff Møller.

Beretning om årets gang Søren Bøtker Pedersen fremlagde en fyldig beretning på generalforsamlingen Han sagde, at corona-pandemien har fyldt rigtig meget, og mange ting har måttet ændres undervejs.

Bestyrelsen besluttede ret hurtigt, at alle de medlemmer, der havde brug for det som følge af nedlukning, kan få et kvartals fritagelse for kontingent.

En initiativgruppe i byen tog i september initiativ til at gøre Jyderup til landets mest coronafrie by. Det skete med en kampagne, hvor borgerne blev opfordret til at bruge appen Smittestop. Der var stor opbakning fra butikker og virksomheder i form af rabatter og konkurrencer, og erhvervsforeningen støttede kampagnen med trykning af plakater.

Blomsterudsmykningen i byens blomsterkummer er udvidet til også at omfatte vinterhalvåret, og som noget nyt blev der også lavet en fælles udsmykning til hallo­ween. Julebelysningen fik ekstra midler i form af sponsorater, og der var både julemand og juletog i byen.

Mia Jedig er ansat som ny sekretær og til økonomifunktionen. Søren Bøtker Pedersen glædede sig over, at flere af de tomme butikslokaler i Skarridsøgade og i Nygade bliver udlejet.

Et plus på 20.000 kroner Regnskabet for 2020 viste et overskud på 47.000 kroner, fordi det har været svært at gennemføre arrangementer. Derfor budgetteres der i år med et underskud på 50.000 kroner.

Efter generalforsamlingen orienterede Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) om kommunens økonomi og kom ind på emner som byggegrunde, Kalundborgmotorvej, placering af sygehusvaskeri og andet.

Desuden fortalte Iben og Anders Møller fra Kattrup Gods, som også er medlemmer i erhvervsforeningen, om de store planer, der netop i går blev offentliggjort om Kattrup Vildnis. Det kommer til at omfatte 900 hektar indhegning med vildheste, elge, europæiske bisoner med mere.