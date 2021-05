Frelsens Hærs madmor er død

- Hun var altid rede til at gøre noget for andre, om det var at hjælpe med børnerytmik og porcelænsmaling i Frelsens Hær og gøre klar, pakke og være med til at dele den årlige julehjælp ud. Ruth var med i basaren, tog den ugentlige vagt ved kødgryderne, var med os på gader og plejecentre for at synge, og hun havde altid en andagt og et fadervor på læben. Hun vil blive savnet, forklarer Arne Knudsen.

Men selv om hun var meget aktiv, valgte hun aldrig at stille sig i front.