Frækt: Tyve lavede hul i facaden: Ny søger politiet vidner til stort tyveri

Vestergaard Møbler på Tåstruphøj i Holbæk blev natten til torsdag udsat for et større tyveri af designerlamper.

Ifølge politiets døgnrapport skaffede flere gerningsmænd sig adgang til lamperne ved »på ukendt vis« at lave et hul i facaden og ad den vej komme ind i butikken.

Ifølge Charlotte Tornquist har politiet været på stedet for at optage rapport, men hun havde ikke mulighed for at se oplysningerne.