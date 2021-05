Se billedserie Tove Bonnichsen sagde onsdag officielt farvel som chefredaktør på Nordvestnyt og Sjællandske Slagelse og får nu tid til pensionistlivet og sin have. Til højre er det tidligere chefredaktør Mogens Flyvholm Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Fra ord til havejord - en chefrerdaktør takker af Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra ord til havejord - en chefrerdaktør takker af

Holbæk - 26. maj 2021 kl. 18:50 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Vemodigt - ja, men også en festdag at sige goddag til en ny karriere og ny fase i livet som pensionist. Chefredaktør Tove Bonnichsen sagde onsdag farvel efter 23 år i en branche med mange ord for - med egne ord - at gå over til havejord. Tiden bliver nu hendes egen.

Med skyldig hensyn til coronavirus og restriktioner blev gårdhaven på Hotel Sidesporet i Holbæk fyldt med nuværende og tidligere medarbejdere og kolleger, lokalredaktører, chefredaktører og samarbejdspartnere fra hendes år på Holbæk Amts Venstreblad/Nordvestnyt som journalist, tillidsmand, lokalredaktør, administrerende redaktør, chefredaktør for Nordvestnyt Holbæk/Odsherred og Kalundborg, en række ugeaviser og fra 2015 også Sjællandske Slagelse.

Ansvarshavende chefredaktør Bente Johannessen har kendt Tove Bonnichsen siden Medieselskabet Nordvestsjælland blev fusioneret med Sjællandske Medier. Hun sendte Tove Bonnichsen på pension med skudsmålet:

»Kompromissøgende, ekstremt imødekommende, omsorgsfuld, lyttende, hårdt arbejdende, insisterende og argumenterende i meningsudvekslinger.«

- Din tilgang til tingene er årsag til, fusionen gik så godt. Du løser altid de opgaver, du påtager dig, og du har kæmpet for at bevare nærværet for avisens læsere, sagde Bente Johannessen.

Det er den professionelle Tove Bonnichsen. Hun er samtidig et varmt menneske, der deler ud af sig selv og gør andre i godt humør, tilføjede hun.

Journalisternes og fotografernes tillidsmand Jesper Danscher konstaterede, at Tove Bonnichsen bevæger sig ind i sin tredje erhvervskarriere - oprindelig er hun uddannet sygeplejerske og har beholdt sit omsorgsgen.

- Du har fortalt, at nu skal du dyrke din urtehave. Men du går ikke til haven som mange andre, det skal være systematisk, der skal komme noget ud af det, lød det.

Og med ordene »vi kommer til at savne dig« overrakte han gaven fra de redaktionelle medarbejdere med et velment råd om at placere skiltet med »Toves erhvervsgartneri« ved vejen.

Haven må dog dele pensionisten med familien og især børnebørnene Sander, Sofia, Walter og Vega. Måske bliver der også flere rejser ud over den årlige tur til Svendborg, hvor hun og ægtemanden Kurt Kristiansen blev gift.