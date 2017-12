Fra januar er der også aftenrestaurant i Maskinværkstedet

Det nye brasserie i Maskinværkstedet indrettes så det også tilgodeser aftenpublikummet. Der kommer stole i stedet for bænke og et par nye rustikke cafeborde. Det centrale barbord med stole midt i restauranten bevares som en åben plads og et mødested for lokale. Her vil man ikke kunne bestille plads. På menuen er blandt andet tuntatar, ribeye og chokolademousse med mulighed for at vælge to retter eller tre retter og et udvalg med tre forskellige forretter, hovedretter og desserter.