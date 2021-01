Fra i dag er der lukket i skønhedsklinikkerne

Laila Pedersen besluttede at tage konsekvensen af beskeden om nedlukningen af skønhedsklinikkerne og lukkede allerede torsdag i sidste uge. Foto: Jette Bundgaard.

Holbæk - 18. januar 2021 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Mens andre liberale erhverv som eksempelvis frisører og massører har været lukket siden den 21. december, har skønhedsklinikker med statsautoriseret personale haft åbent i perioden.

Sygeplejerske Laila Pedersen, som er indehaver af skønhedsklinikken Lamima i Holbæk, blev ikke overrasket over udmeldingen fra Sundhedsminister Magnus Heunicke.

- Jeg havde egentlig forventet det, for vi ligger lidt i en gråzone. Selvom vi er en speciallægeklinik med statsautoriseret sundhedspersonale, er det arbejde, vi udfører, jo hverken kritisk eller akut. Så det er ikke overraskende, at vi nu også skal lukke. Hvis det er det, der skal til, så accepterer jeg det gerne, for vi må jo allesammen tage vores del i at bekæmpe denne her epidemi. Det bliver vi nødt til, slår Laila Pedersen fast.

Laila Pedersen besluttede at tage konsekvensen af beskeden om nedlukningen af skønhedsklinikkerne allerede torsdag i sidste uge og gik straks i gang med at ringe til kunderne og udskyde behandlingerne.

- Jeg valgte at lukke med det samme, og har haft travlt med at booke om. Det var jo den samme situation i foråret, og det er et stort arbejde at få fat i alle på telefonen. Men det er bare op på hesten og i gang. På nuværende tidspunkt ved vi jo ikke, om restriktionerne forlænges efter den 7. februar. Men jeg krydser fingre og håber, at de liberale erhverv får lov at åbne efter tre uger, siger Laila Pedersen, som møder på arbejde under nedlukningen og er klar til at besvare kundernes henvendelser på telefonen.

Skønhedsklinikker som Lamima har i modsætning til mange andre erhverv haft travlt gennem corona-epidemien. Det var derfor lykkedes for Laila Pedersen og hendes team at indhente forårets nedlukning økonomisk. Det er især muskelafslappende rynkebehandling med Botox og fillerbehandlinger, kunderne har efterspurgt.

- Det er mit indtryk, at der er mange, som har haft lidt ekstra på kontoen, som de gerne ville spendere på sig selv. Det betyder, at vi har kunnet holde et normalt aktivitetsniveau. Vores kunder har ikke været forskrækkede eller usikre over at komme i klinikken. Vi er jo vant til omhyggelig rengøring og afspritning og til at bære handsker, når vi udfører behandlingerne. Det eneste nye har været mundbindene, som kunderne også har haft på, når de er ankommet til klinikken, forklarer Laila Pedersen.

Laila Pedersen fortæller, at skønhedsbranchen generelt er inde i en positiv udvikling.

- Den væsentligste tendens er, at det ikke længere kun er kvinderne, som får skønhedsbehandlinger. I dag er der også masser af mænd, som gerne vil forynge deres udseende. Vores kunder tilhører primært gruppen 40 plus, men stadig flere unge kommer også til og får lavet mindre ting. Det er primært læberne eller lidt filler i kinderne, de er interesserede i, forklarer Laila Pedersen.

Laila Pedersen er uddannet kosmetolog og kosmetisk sygeplejerske. Hun åbnede Lamima Laser- og Skønhedsklinik i Markedsgade i 2017 og flyttede året efter til den nuværende adresse Smedelundsgade 45.