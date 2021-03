Se billedserie Museumsinspektør Karen Sivebæk Munk fortæller, at på Holbæk Museum er de meget opmærksomme på, hvad de modtager. For det er svært at kassere ting, når de først er kommet indenfor. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Fra fortiden og nutiden til fremtiden

Holbæk - 26. marts 2021

Holbæk Museum, som er en del af Museum Vestsjælland, sørger som landets øvrige museer for at gemme Danmarks historie i form af genstande og oplysninger.

Men det er ikke alt, som finder plads til museets montrer og gemmer.

Nogle ting er måske i for dårlig stand, andre er så almindelige, at museet har flere eksemplarer af dem i forvejen.

- Som udgangspunkt er vi forpligtede til at gemme til eftertiden. Og vi er forpligtede til at passe på de ting, vi har. For evigt. Men samtidig er vi nødt til at tage hensyn til den plads, vi har i museet og på vores fælleslager i Ugerløse, fortæller Karen Sivebæk Munk, der er museumsinspektør på Holbæk Museum.

Hun forklarer, at der er forskellige ting, som gør sig gældende, når det skal besluttes, om en genstand skal have en plads på museet.

- Vi har nogle forskellige kriterier, som vi arbejder ud fra. Har genstanden en væsentlig historie, som gør den bevaringsværdig? Og har vi nogen af samme slags i forvejen? Og kan den nye genstand eventuelt erstatte en af dem? Samtidig skal den have tilknytning til Holbæk. Hvis der for eksempel er tale om en genstand, der fortæller noget om Københavns historie, så må vi ikke tage den, men henvise til et relevant museum, fortæller Karen Sivebæk Munk.

Holbæk Museum har desuden en forpligtelse til at indsamle ting, som er typisk for kommunen.

Det vil sige, hvad der for eksempel vedrører bygningskultur, Knabstrup Keramik og den maritime købstad, som alle er væsentlige ting for området.

Private afleverer ting På samme måde har de øvrige museer under Museum Vestsjælland hver deres »specialer«.

De fleste af de ting, som museet modtager, kommer fra private.

Det kan være i forbindelse med et dødsbo, hvor de efterladte måske ikke har mulighed for at overtage et familieklenodie.

Men samtidig er de kede af, at det så bare skal smides ud og tilbyder det derfor til et museum.

Men som nævnt er det bestemt ikke det hele, som museet modtager.

For ifølge Karen Sivebæk Munk skal museet hele tiden tænke sig om, da det er svært at komme af med ting, når først museet har modtaget dem.

- Hvis vi beslutter os for at kassere nogle ting, så skal vi først undersøge, om der eventuelt er andre museer, som er interesserede i dem. Hvis ikke det er tilfældet, forsøger vi at finde frem til den person, som i sin tid forærede genstanden til museet. Og hvis vedkommende er død, så arvingerne. Hvis det ikke kan lade sig gøre, eller de ikke er interesserede i at få den tilbage, så skal vi ansøge Slots- og Kulturstyrelsen om at få lov til destruktion, fortæller museumsinspektøren og fortsætter:

- Når det er så svært at komme af med noget, så betyder det, at vi tænker os godt om, før vi siger ja til noget nyt, fortæller hun.