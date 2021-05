Beboerne på det social­psykiatriske bosted Hybenvang er ikke længere i fare, mener Styrelsen for Patient­sikkerhed. Men styrelsen holder øje med, om handleplaner og instrukser sikrer, at den sygeplejefaglige pleje og behandling foregår på lovlig og betryggende vis.

Fra forbud til påbud på kommunalt bosted

Dommen var klar, da Styrelsen for Patientsikkerhed i december 2020 påbød, at de ansatte på et kommunalt bosted straks skulle indstille al sundhedsfaglig behandling og pleje. Nu er forbuddet erstattet af et påbud om at sikre, at udarbejdede handleplaner og instrukser indføres og virker.