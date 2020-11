Fra arkivet: et banebrydende mejeri

På vejen mellem Mørkøv og Stigs Bjergby blev oprettet et andelsmejeri i 1888. Da man ikke kunne enes, om det skulle have navn efter Mørkøv eller Stigs Bjergby, indgik man et kompromis og gav det navnet Askov Andelsmejeri efter stednavnet Askov.

I 1916 kunne man som et af de første mejerier på egnen tage et køleanlæg i brug - hidtil havde man klaret sig med en beholdning af is samlet om vinteren og gemt i et jordhul. I 1930 blev der opført et nyt kedelhus samt en ny skorsten, og et par år senere et moderne syrningsanlæg, der i øvrigt var det første af slagsen på Sjælland. Askov Mejeri var også blandt de første til at tage elektricitet i brug som drivkraft.