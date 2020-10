Fra arkivet: Strædet i Ugerløse

Om Strædet 5 (det andet hus på venstre hånd) ved vi, at det var Kirstine og Kristoffer Larsen, der byggede det, og at det kostede 800 kroner at opføre. Men så fik de også kørt byggematerialerne gratis af ejeren på Ellegården, hvor Kristoffer Larsen arbejdede i mange år. Fra oktober og hen over vinteren stod han og tærskede hele gårdens høst med plejl, altså med håndkraft - for det arbejde tjente han 66 øre om dagen. Hustruen Kirstine bidrog til indtjeningen ved at vaske for folk.