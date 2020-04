Fra arkivet: Statshusmandsbrugene ved Stigs Bjergby

De fleste ejendomme ved Stigs Bjergby blev på 10-12 tdr. land, og de nye husmænd måtte starte helt fra bunden af. Statshusmandsstederne blev bygget som vinkelbyggede ejendomme på den bare pløjemark. Efter sigende fandtes der kun to forskellige slags tegninger, så de fleste kom til at ligne hinanden. Der var hverken vej eller sti på arealerne, og undertiden var der helt bundløst på byggepladsen. Samtidig skulle man i gang med at etablere sit landbrug og dyrke jorden. Så de nye lodsejere følte sig nærmest som nybyggere på prærien.

Perioden fra 1922 til 1930 var gode for de nye statshusmænd, men da krisen begyndte at kradse i 1930'erne, gik det også ud over dem. Priserne var i bund, og man havde ingen opsparet formue at tære på. Det var hårde tider, og statshusmændene måtte undertiden tage job uden for hjemmet, eksempelvis som postbude, mælkekuske eller andet, for at klare skærene.