Fra arkivet: Skrædderen i Jyderup

I 1910 overtog sønnen Valdemar Heinrichson, der var uddannet hos sin far, forretningen. Han valgte dog snart at flytte til Stationsvej (i dag Skarridsøgade) 1 - måske for at få mere plads, måske for at få en mere central placering. Han kaldte sin forretning for »Heinrichson Jun.«, og efter skiltet ved indgangsdøren at dømme anvendte han kvalitetsvarer som danske og engelske klædestoffer i sit skrædderi.