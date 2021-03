Se billedserie Personalet på Tølløse Margarinefabrik den 20. februar 1923 , på dagen, hvor fabrikken startede. Direktør Johannes Nissen står yderst til højre. Foto udlånt af lokalhistorisk arkiv.

Send til din ven. X Artiklen: Fra arkivet: Margarinefabrikkens storhedstid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra arkivet: Margarinefabrikkens storhedstid

Holbæk - 05. marts 2021 kl. 20:00 Af lokalarkivar Inge-Lis Madsen Kontakt redaktionen

I Tølløse har der været flere store virksomheder - én af dem var Tølløse Margarinefabrik på Tølløsevej 41.

I 1923 etablerede seks lokale mejeribestyrere A/S Margarinefabrikken Bien, og købte en grund af Grev William Schulin-Zeuthen på Tølløsegården, og opførte en fabrik i stationsbyen.

Den ene af de seks, Johannes Nissen, der hidtil havde været bestyrer på Bonderup Herregårdsmejeri, blev fabrikkens daglige leder. Margarinefabrikken kom godt fra start.

I bygningen, der var på 100 kvadratmeter, producerede man margarine, eller »fattigmandssmør« som det også kaldtes, på basis af planteolier og mælk fra Langholm Andelsmejeri i Soderup, alt efter om margarinen skulle være vegetabilsk eller animalsk.

Produktionsudstyret var i starten beskedent. Det bestod af en kærneælter, et valseværk og en mixer.

I 1935 fratrådte Johannes Nissen som direktør, og i hans sted blev J. Chr. Nielsen ansat. Han var jyde og lige som sin forgænger mejeristuddannet.

De første år som direktør på fabrikken lavede han margarine om formiddagen, kørte ud og solgte den om eftermiddagen og ordnede sammen med sin kone regnskabet om aftenen. Produktionsanlægget blev også moderniseret, og man begyndte at sælge direkte til købmænd og bagerier.

Så kom 2. verdenskrig og dermed problemer med at skaffe råvarer. Det betød, at produktionen næsten gik i stå. Men fabrikken overlevede ved at lave forskellige erstatningsprodukter, herunder marmelade.

Da krigen nærmede sig sin afslutning, besluttede man at udvide fabrikken, så den kom op på 800 kvadratmeter i tre etager. Der blev også installeret et nyt produktionsanlæg i 1957. Ved 50-års jubilæet i 1973 var der 25 ansatte på fabrikken, som på det tidspunkt producerede to et halvt tons margarine i timen.

I 1970'erne udbrød der margarinekrig mellem storproducenterne Otto Mønsted og Alfa. Det bevirkede, at der i 1985 kun var 11 margarinefabrikker tilbage i hele landet, herunder Tølløse Margarinefabrik, der overlevede ved at koncentrere sig om margarine til bagerier og industrielt brug.

Til sidst blev konkurrencen dog for hård, og den 1. september 1991 lukkede margarinefabrikken efter at have eksisteret i 58 år.