Fra arkivet: Ingeborg Møllers Hjemmebageri

I Gl. Tølløse lejede hun sig ind i den ene halvdel af huset på Møllegårdsvej 2 - et hus, der var ejet af Tølløsegården. Ingeborg Møller fik straks tilladelse af ejeren, godsejer Larsen, til at opføre en bageribygning bag privaten, og her opstillede hun en lille konditorovn. Til at hjælpe sig ansatte hun en bager samt tre unge piger. Desuden hjalp ægtefællen, Johan Møller, til - han distribuerede de småkager, der blev bagt, først på cykel, senere i bil.