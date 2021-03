Fra arkivet: Indkvarterede soldater

Soldaterne på billederne nedenfor kan meget vel høre til Sikringsstyrken, der for størstepartens vedkommende var stationeret på Sjælland. Det dateres til 1915-16 og viser - udover de indkvarterede soldater - gårdmanden med sin familie samt tjenestefolkene på Ellegården ved Ugerløse (i dag Brændholtvej 20), hvor Anders Jacobsen og hustruen Anna Kristine sidder som nummer et og to fra venstre. Foto udlånt af lokallhistorisk arkiv.

09. marts 2021
Af Lokalarkivar Inge-Lis Madsen

Igennem århundreder har det været en forpligtelse at indkvartere soldater, når der var brug for det.

Det gjaldt både i krigs- og i fredstid, og indkvarteringen kunne være af kortere eller længere varighed.

På gårdene, hvortil soldaterne kom, skulle man sørge for at de fik tag over hovedet og noget at spise. Hvis man medbragte heste, skulle bonden også sørge for foder til dem. Lidt kompensation for disse ydelser fik man dog. Militæret havde således lavet nogle indviklede beregninger over, hvor meget hestene leverede tilbage i form af hestepærer/gødning, der kunne anvendes på markerne.

Under 1. verdenskrig blev der etableret en Sikringsstyrke som alternativ til egentlig mobilisering - den skulle være parat, hvis der blev brug for det. Soldaterne til styrken blev indkaldt i august 1914, og hermed rådede den danske hær over i alt 58.000 mand. I løbet af 1915 blev Sikringsstyrken gradvist reduceret og var helt nedlagt i 1919.

Var man mon rundt omkring på gårdene glade for at få indkvartering, eller var det kun til besvær? Der er ingen tvivl om, at det var et afbræk i den daglige trummerum, og mon ikke i hvert fald gårdens børn og tjenestefolkene har været glade for at få lidt adspredelse.

Også det faktum, at gårdmanden og hele hans husstand har ladet sig fotografere sammen med soldaterne, og har fået lavet et postkort ud af billederne, vidner vel om, at gæsterne ikke var helt ilde set.