Fra arkivet: Grundmosegård ved Brokøb

I begyndelsen af 1900-tallet var der et stort kvæghold og mange ansatte (røgtere, malkekoner, karle og husmænd). I hovedbygningen var der husjomfru, kokke- og stuepige samt en barnefrøken til at opvarte herskabet.

Der er meget lavtliggende jord med flere mosehuller til gården. Den våde jord har været en stor udfordring for de skiftende ejere, der har gjort meget for at bedre forholdene. Måske derfor har gården gennem årene haft mange forskellige ejere, i tingbogen er noteret 17 ejerskifter mellem 1872 og 1985, hvor den nuværende ejer kom til.