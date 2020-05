Man kan læse meget historie ud fra et billede, også selv om man ikke kender den nøjagtige adresse, det er taget på. Foto: Lokalhistorisk arkiv.

Send til din ven. X Artiklen: Fra arkivet: Folkeholdet i Bakkerup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra arkivet: Folkeholdet i Bakkerup

Holbæk - 30. maj 2020 kl. 07:21 Af Lokalarkivar Inge-Lis Madsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan altid læse noget ud af et billede, også selv om man ikke ved særligt meget om det, som her - et lokalhistorisk billede fra Bakkerupvej i Knabstrup.

Vi ved, at billedet er taget på gårdspladsen til en ejendom på Bakkerupvej. Årstallet kendes ikke, men ud fra personernes påklædning kan det sandsynligvis dateres til perioden 1910-1925. At det er et sted, hvor der er styr på tingene, ses tydeligt. Der er orden på gårdspladsen og stråtaget er erstattet af tegl på stuehuset.

Fotografen er kommet forbi, og hele folkeholdet er samlet i den anledning. Der er tjenestekarle og -drenge med gårdens heste. Det var helt normalt, at hestene blev trukket frem, når fotografen kom, for de var gårdens stolthed. Der er tjenestepiger med stivede, hvide forklæder. Husbonden er der også - det er formentlig manden med den hvide kasket bag de to tjenestepiger. På trappen i baggrunden står madmoderen. Midt på gårdspladsen er pumpen, hvorfra man hentede vand til husholdningen, og hvor gårdens dyr blev vandet.

Måske kan nogen genkende gården med de fine stafferinger øverst på murværket. Selv om man ikke har oplysning om den nøjagtige adresse, kan billedet fortælle historien om en tid, hvor der var rigtig mange folk på gårdene.