Fra arkivet: Fabrik med kælenavnet »Krudten«

Produktionen af sprængstof var ikke i sig selv farlig. Aerolitten kunne tåle stød, slag og ild uden at der skete noget. Til gengæld var fremstillingen af de sprængkapsler, der skulle bruges, forbundet med stor risiko. De ansatte, der arbejdede med dem, måtte gå i kludesko for at undgå eventuelle gnister, og hver aften blev dagens produktion fjernet til et mere sikkert sted. Så der blev passet både på personale og bygninger, der var omgivet af høje jordvolde.