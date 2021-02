Skarresholm voldsted ved Skarrid Sø. Datering: 1987. Foto: Lokalhistorisk arkiv.

Fra arkivet: Et borgsted fra middelalderen

Holbæk - 12. februar 2021 kl. 20:30 Af Lokalarkivar Inge-Lis Madsen Kontakt redaktionen

Skarresholm, nogle steder benævnt som Skarridsholm, var et borganlæg, der lå i Bjergstedskoven lidt uden for Jyderup, med den mest fantastiske udsigt over Skarrid Sø.

Anlægget er sandsynligvis opført omkring år 1300 og var strategisk godt placeret ved vejen mellem København og Kalundborg. Det forhold, at der var moseområder vest, nord og øst for borgen samt at Skarrid sø lå lige syd for, gjorde den vanskelig at erobre for fjender.

Skarresholm bestod af to separate voldsteder, der var omkranset af en grav og en vold, og bebygget med to kampestenshuse. Desuden har der ligget endnu en bygning eller flere på et tredje voldsted, der var placeret på den anden side af vejen.

Borganlægget var gennem 1300-tallet ejet af den adelige Barnum-slægt, der var efterkommere efter Valdemar Sejr. Da den sidste i slægten, Barnum Eriksen, døde i 1401, solgte hans enke anlægget til Dronning Margrethe I - det skete i 1408-10. Hun har sandsynligvis valgt at rive borgen ned kort tid efter overtagelsen. Det gjorde hun også med andre borge for at eliminere truslen mod hende fra de adelige ejere.

Der blev i 1600-tallet opført en gård nord for voldstedet. Den er siden blevet revet ned. På den østlige side opførtes et boelsted, der nedbrændte i 1990'erne. Efterfølgende er der opført en ny ejendom på grunden. I dag er der kun enkelte stenfundamenter tilbage fra den oprindelige borg. De ligger på et privatejet og vanskeligt tilgængeligt område.