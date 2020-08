Fra arkivet: Cirkus Benneweis i Kr. Eskilstrup

Man lejede hotellets rejselade samt stald til dyrene, mens cirkusfolkene selv boede i deres vogne omkring hotellet. Og Benneweis-familien må have været tilfreds med forholdene, for de valgte at have vinterdomicil i Kr. Eskilstrup både 1923-24 og 1924-25.