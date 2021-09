Det tidligere Carlsberg-Depot på Lindevej 7 i Tølløse. Sylvest Jensen Luftfoto / Det Kongelige Bibliotek, 1958.

Fra arkivet: Carlsberg-depotet i Tølløse

Holbæk - 27. september 2021 kl. 20:00 Af Lokalarkivar Inge-Lis Madsen Kontakt redaktionen

Ugens historiske tilbageblik går til Tølløse, og det tidligere Carlsberg-depot.

Indtil midt i 1800-tallet drak danskerne hvidtøl. Men efter at J. C. Jacobsen i 1847 etablerede Carlsberg-bryggeriet i Valby, fik befolkningen smag for bayersk øl.

Med tiden fik bryggeriet også et distributionsnet op at stå, så også andre end københavnere kunne nyde en øl, som vi kender den i dag.

Det første Carlsberg-Depot i Tølløse blev etableret af Jens Larsen på Jernbanevej 28 i huset, der lå lige efter hotellet.

Det er bygget i 1876, altså 2 år efter at stationsbyen så dagens lys, men om Jens Larsen allerede startede som øl-handler det år, vides ikke.

Hvad vi derimod ved om ham er, han var en foretagsom mand, der hurtigt fik oparbejdet en god forretning. Ud over at forhandle øl var han nemlig også grossist i huder, skind og andre varer. På et tidspunkt blev rammerne dog for trange på Jernbanevej, hvorfor han i 1904 flyttede virksomhed og privatbolig til Lindevej 7.

I 1915 overtog Brdr. Jensen Carlsberg-Depotet fra boet efter Jens Larsen, og de fortsatte den alsidige forretning med at sælge øl, vin, benzin, petroleum, huder, skind og andre uundværlige produkter fra Lindevej 7.

I mange år foregik al kørsel naturligvis med hestevogn. Derfor kunne der godt være trængsel af heste, vogne og kuske bag huset på Lindevej, når øl og andre varer skulle køres ud.

I 1949 kom der ny mand til, idet Oluf Andersen (f. 1907 i Hornsherred) overtog Carlsberg-Depotet. Inden han blev depotmand i Tølløse, havde han været vognmand i Kr. Eskilstrup, lejet flere moser på egnen og skåret tørv, lavet formbrændsel, kørt lillebil og forskelligt andet.

I 1952 var der ikke længere tilstrækkeligt med plads på Lindevej. Oluf Andersen byggede derfor privatbolig og lager på Sønderstrupvej 5 og flyttede dertil.

Ti år senere (i 1962) var der igen problemer med pladsen, hvorfor depotejeren på ny byggede, denne gang på Østergade 13. Denne flytning holdt imidlertid også kun en halv snes år, for i 1972/73 opførtes et nyt Carlsberg-depot på Stengårdsvej 2 i industrikvarteret Tølløse Nord.

Carlsberg-Depotet i Tølløse dækkede et meget stort område.

Udover i Tølløse kommune kørte ølvognene til Hvalsø, Torkilstrup, Kr. Hyllinge, Vipperød, Arnakke, Undløse, Stenmagle, Skee og Allindelille. I alt servicerede man i disse år tæt på 150 købmænd, traktørsteder og kroer.

I 1978 overtog sønnen Torben Andersen depotet, efter at far og søn i et par år havde haft det sammen. Men omkring 1987 besluttede Carlsberg at centralisere, hvilket resulterede i, at en lang række øldepoter i området blev nedlagt og samlet i Ringsted.

Torben Andersen flyttede med og blev depotbestyrer i Ringsted.

Men for Carlsberg-Depotet i Tølløse var det slut - man kunne ikke længere se de tungt lastede og langsomt kørende øl-biler komme ud fra industriområdet i Lunderød.