Fra arkivet: Brokøb Fattiggård

I 1869 købte Jyderup-Holmstrup Kommune en ejendom med henblik på at etablere en fattiggård, hvor folk, der af den ene eller anden grund ikke kunne forsørge sig selv, i en kortere eller længere periode kunne få ophold.

Gården havde et jordtilliggende på godt 100 tdr. land, og til gengæld for opholdet måtte fattiglemmerne give en hånd med i stald, mark og køkken, for noget fornuftigt skulle de jo tage sig til.