Tølløse Alderdomshjem, Tølløsevej 46, lige efter ibrugtagningen. Postkort, 1928, udlånt af lokalhistorisk arkiv.

Fra arkivet: Alderdomshjemmets historie

27. november 2020
Af Lokalarkivar Inge-Lis Madsen

Da man midt i 1920'erne begyndte at overveje, om der skulle opføres et alderdomshjem i Tølløse, mødte idéen meget modstand.

Fronterne var trukket skarpt op mellem folk i stationsbyen, der syntes det var en god idé, og beboerne i landdistriktet, der var indædte modstandere - nok mest fordi man syntes, det var for mange penge at ofre på sagen. Den dag, projektet skulle behandles i sognerådet, forelå godt 600 underskrifter, hvoraf de 550 var imod. Sognerådsformanden valgte fuldstændig at se bort fra de mange underskrifter, og beslutningen om at bygge »De gamles Hjem« blev taget med otte stemmer for og fem imod.

Én af dem der stemte for, selv om han var valgt på landdistriktets liste, var Carlsberg-depotbestyrer, Michael Jensen. De følgende år var han ilde set i landdistriktet, hvis beboere valgte at boykotte hans Carlsberg-øl og i stedet købe Tuborg hos konkurrenten.

Alderdomshjemmet med facade ud mod Tølløsevej blev tegnet af arkitekt Hallerslev fra Haslev og kostede 106.000 kr. at opføre. Selv de argeste modstandere måtte 10 år senere erkende, at det var en klog beslutning at bygge på det tidspunkt, da det ellers ville have kostet det dobbelte at opføre.

Fra start fik 13 ældre plads på Alderdomshjemmet. I kælderen var køkken, vaskeri, rullestue, bad og fyrrum. I stueplan var værelser og spisesal, på 1. sal ligeledes værelser. I tagetagen var flere af slagsen, der kunne tages i brug, hvis behovet opstod. I alt kunne det nybyggede alderdomshjem rumme 31 beboere, der havde hver sin stue, men måtte dele toilet og bad.

De første mange år hjalp beboerne til i det daglige, eksempelvis med at dække borde, hænge vasketøj op og passe haven - de var relativt raske og selvhjulpne.

I 1962 byggede man en fløj mod vest, hvor 12 nye beboere fik bad og toilet på deres værelser. Denne bygning kostede 500.000 kroner at opføre. I 1981 renoverede man den gamle hovedbygning (bl.a. køkken og personalefaciliteter), og i 1985 byggede man en fløj mod nord, samtidig med at man indrettede dagcenter i hovedbygningen. Prisen for alt dette var cirka 12 millioner kroner, men så havde de 36 beboere og personalet også fået gode og tidssvarende forhold.

Meget er sket de sidste 30 år, både i samfundet og med plejehjemsbeboernes helbredstilstand. Derfor valgte man i 2015-17 at opføre et nyt stort plejecenter, Tysingehave på Sønderstrupvej 26, til afløsning for centrene i Tølløse og St. Merløse, samt dagcentret på Nytorv i Tølløse. Plejehjemmet på Tølløsevej 46 blev efterfølgende solgt af Holbæk Kommune, og i dag er der indrettet lejligheder i bygningerne.