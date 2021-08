Se billedserie Kristine Cardoso (th) med kollegaen Catherine Mannaerts på toppen af bakkerne udenfor Lima i forbindelse med researchen til tilflytterguiden. Privatfoto

Fra Hagested via Moskva til Lima i Peru

Holbæk - 03. august 2021 kl. 17:47 Af Bjarke Hammer Skov Kontakt redaktionen

Barndommens gade er i Hagested, og før var det håndboldene, der fløj rundt, når Kristine Cardoso var til træning i hallen på Borgmestergårdsvej.

Siden skulle hun selv komme til at flyve rundt i den store verden og flere af verdens storbyer på sit CV.

Første job var på den danske ambassade i Brasilien, men siden kaldte først Moskva, så New York, dernæst Geneve for så at tage en professional mellemlanding i Uruguays hovedstad Montevideo for til sidst at slå teltpløkkerne ned i Perus hovedstad Lima, som er hendes nuværende base.

Allerede i barndommen kaldte det store udland, og en international karriere syntes alt andet end fremmed.

- Min far var skoleleder på skolen i Hagested, og havde lang sommerferie. Det var vigtigt for ham, at vi så meget af Europa, siger Kristine Cardoso til Nordvestnyt.

Mens familien krydsede landegrænser i lange baner gik det på samme måde med sprogbarrierne, når hun på ferierne legede med andre børn.

- Det foregik med tegnsprog, mindes Kristine Cardoso.

Siden fulgte en magisteruddannelse på RUC, og så gik der ikke længe, før hun stod klar i lufthavnen med kufferten pakket og klar til at vende næsen mod den danske ambassade i Brasilien.

Hurtigt landede et tilbud om en TV-kontrakt med den canadiske station CTV som assistent for deres korrespondent i Moskva, og turen gik da tilbage over Atlanterhavet.

Mens tegnsprog i barndommens ferierejser hjalp med nedbryde de sproglige barrierer, da var det en anden verden i den russiske hovedstad.

- Jeg startede på et intensivt kursus i seks timer om dagen. Jeg kunne klare mig på markederne rundt omkring, men det var simpelthen for svært. Det tager tid at lære et nyt sprog fra bunden, siger Kristine Cardoso.

Adskillige tidszoner

Kristine Cardoso havde imidlertid ikke taget den sidste lange tur på tværs af Atlanterhavet og adskillige tidszoner.

De mange tilbagelagte kilometer højt over jorden var ingen udfordring.

- Jeg kan godt lide at flytte rundt. Når jeg kender et territorie, så vil jeg udfordres. Jeg er ekstremt bange for at blive doven, og når ting føles for nemme, så får jeg brug for nye udfordringer, lyder det fra Kristine Cardoso om sin professionelle nomadetilværelse, der indtil videre har ført hende til mere end en håndfuld lande fordelt på flere kontinenter.

Næste stop på verdensturnéen var i New York, og der ventede en oplevelse af de større.

Her havde Kristine Cardoso og hendes TV-hold kastet sig over en dokumentar om FN-diplomaten Sergio Viera de Mellos, der blev dræbt i et bombeangreb i Baghdad i 2003.

- Vi havde et interview med Kofi Annan. Det var en stor oplevelse, og han var meget behjælpelig, siger Kristine Cardoso om mødet med den daværende FN-generalsekretær.

Endnu en flyvetur

De allerede mange fløjne kilometer for Kristine Cardoso skulle blive endnu flere, der snart kunne føje yderligere lande til sit i forvejen internationale CV.

Fra New York gik flyveturen til Geneve og dernæst igen tilbage over Atlanterhavet, før flyveren landede i Uruguays hovedstad Montevideo.

Her ventede endnu en stor personlighed - Uruguays nu forhenværende præsident José 'Pepe' Mujica.

- Ham har jeg interviewet en håndfuld gange. Han bor i et lille hus og er en meget fascinerende person. Han lavede ikke om på sig selv, da han fik magt. De typer findes heldigvis endnu. Det behøver ikke at gå op i spindoktori, siger Kristine Cardoso den lille mand med den store personlighed, der ledede Uruguay fra 2010 til 2015 fra sit lille landsted udenfor Montevideo med ledsagelse af sin kone og deres hund Manuela.

Foreløbigt sidste flyvetur skulle blive noget kortere end mange af de foregående, omend den stadig var på over 4.000 kilometer og lidt usædvanligt gik den ikke over Atlanterhavet.

Ind over Sydamerika gik turen, før den jobmæssige flyver landede i Perus hovedstad Lima, hvor Kristine Cardoso nu bor med sin brasilianske mand og parrets tre børn.

Fra Hagesteds omkring 400 indbyggere til de omkring 10 millioner i den peruvianske kæmpeby ved Stillehavets kyst er forskellen enorm.

Men som i resten af verden har Peru også været ramt af corona-pandemien.

- Jeg laver normalt mest dokumentarer til TV, men nedlukningen under corona hernede har været voldsom, så jeg har skrevet mere. Blandt andet er jeg medforfatter på en tilflytterguide til dem, der kommer til Lima for at arbejde. Vi arbejder allerede på en opdatering, siger Kristina Cardoso og tilføjer, at hun ikke er helt færdig med turene over Atlanterhavet.

Næste tur er imidlertid ikke til et nyt land langt væk.

I stedet går turen »hjem« til Holbæk.

- I september skal jeg besøge min mor. Hvad gør man ikke for sin mor, spørger Kristine Cardoso retorisk fra sin lejlighed i Limas San Isidro-bydel syv tidszoner væk fra Danmark.