Fra 20 til 25 gazeller i år

Holbæk - 08. december 2017 kl. 17:26

Med 25 virksomheder fra Holbæk Kommune på årets gazelleliste er der fem mere end i 2016. Det er dagbladet Børsen, der i 23 år har udgivet en liste med de virksomheder, der opfylder kriterierne for at blive gazelle, hvilket er et udtryk for høj vækst.

Kravene er, at aktie- og anpartsselskabernes regnskaber som minimum skal have præsteret en fordobling af bruttoresultatet eller nettoomsætningen over de sidste fire år. Der skal have været positiv vækst i samtlige fire år.

Den samlede liste over de 2005 gazeller på landsplan er først offentliggjort i Børsen fredag. Men allerede for en uge siden stod det klart, at Neurons Inc. ApS, Holbæk, er den højest placerede på listen fra Holbæk Kommune.

Virksomheden, der bruger hjerneforskningens redskaber i forbindelse med marketing, har over de seneste fire år haft en vækst i bruttoresultatet på 1283 procent. Det rækker til en placering som nummer 12 på landsplan og en andenplads i Region Sjælland.

Med en vækst i bruttoresultatet på 542 procent har designvirksomheden Krasilnikoff A/S, Nøkkentved, den næsthøjeste fremgang blandt Holbæk Kommunes virksomheder. Krasilnikoff var også gazellen sidste år.

Nummer tre på listen er HN Transport, Jyderup, med en vækst på 417 procent.

Ledlight Danmark A/S, Holbæk, er fjerdebedst placerede virksomhed med en vækst i bruttoresultatet på 263 procent. Det er anden gang, virksomheden - som i sommer vendte tilbage til Holbæk Kommune efter fem år i hovedstadsområdet - optræder på gazellelisten.

Nummer fem blandt Holbæk Kommunes virksomheder er Brdr. Henriksen A/S, Holbæk, (entreprenør) med en vækst på 249 procent.

De 20 øvrige gazellevirksomheder, der nævnes i fredagens udgave af dagbladet Nordvestnyt, repræsenterer et bredt udsnit af brancher.

Blandt dem er Parmacosmos A/S, Holbæk. En vækst i bruttoresultatet på 187 procent over de seneste fire år indbragte i sidste uge medicinalvirksomheden prisen som årets fremstillingsgazelle i Region Sjælland. Denne pris er et udtryk for, hvilken produktionsvirksomhed der har haft den første fremgang.