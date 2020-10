Fotoudstilling i Sportsbyen

- Udstillingen går rigtig fint i spænd med, at Sportsbyen rummer alle fra hverdagsmesteren til verdensmesteren. Derfor er det oplagt at vise Fremtidens Generation i netop Sportsbyen, som hver dag besøges af mange mennesker, og hvor en stor del af børnene og deres familier har deres gang, udtaler kommunikations- og marketingchef i Sportsbyen Bente Maria Kløvgaard og fortsætter: - Laila Versemann mission er at vise de dejlige børn, vi har omkring os. De har alle deres egne personligheder, finurligheder, forskelligheder og temperamenter. Som et modtræk til perfekthedskulturen på blandt andet Instagram vises de lokale børn uden filter, så mangfoldigheden får plads.