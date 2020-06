Foto og video: Mænd sigtet for knivdrab på åben gade

To mænd fra Holbæk på henholdsvis 27 og 28 år bliver onsdag klokken 11 fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Holbæk.

En 43-årig mand fra Holbæk blev ligeledes anholdt i sagen i går, men han blev onsdag morgen løsladt, da politiet umiddelbart ikke mener, at han har haft noget med knivstikkeriet at gøre.

Han slap dog ikke for fængsel, for det viste sig, at han tidligere var udeblevet fra afsoningen af en tre måneder lang fængselsstraf for besiddelse af våben og hash.