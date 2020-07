Foto og video: Advarsel kø: Dobbelt uheld sætter trafikprop i hovedvej

Et uheld, hvor to biler er stødt sammen, på motortrafikvejen Odsherredvej rute 21 i nordgående retning har sat en kæmpe prop i trafikken fredag eftermiddag. Uheldet skete klokken 13.46, fortæller Martin Bjerregaard fra Midt og - Vestsjællands Politi.

Den ene af bilerne er væltet, og i øjeblikket venter man på, at et bugseringskøretøj når frem.