Biler på gule plader betaler nu pr. besøg på Fors-genbrugspladserne i Holbæk Kommune. Foto: Fors A/S

Foto af biler med erhvervsaffald

Holbæk - 22. februar 2018 kl. 20:48 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De første regninger er på vej til de erhvervsvirksomheder, som har benyttet en af Fors-genbrugspladserne i Holbæk Kommune i januar, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Fra årsskiftet blev der indført en ny ordning, hvor der betales 175 kroner, eksklusiv moms, pr. besøg. Regningen gøres op en gang om måneden.

Hidtil har virksomhederne betalt for brugen af genbrugspladserne via en abonnementsordning. Men erhvervslivet har presset på for en ordning med betaling pr. besøg.

Det sker ved, at biler på gule plader registreres ved hjælp af et foto, når de kører ind på genbrugspladserne i Holbæk, Tornved, Tølløse og Nr. Jernløse.

Fors A/S, der driver pladserne, oplyser, at den automatiske registrering er sket 993 gange i januar. Det er lidt over 300 virksomheder, der har stået for besøgene.

- Erhvervslivet har taget rigtig godt imod ordningen, som de også kender fra nabokommunerne. Vi kan allerede se, at de tænker over at pakke større læs, og det er vi faktisk fint tilfredse med, siger affaldsplanlægger Birtig Poulsen i en pressemeddelelse.

Det er en udfordring, at kameraet ikke registrerer biler med papegøjeplader eller hvide plader, som også afleverer erhvervsaffald.

- Dem er der en del af for tiden. Så tager vores genbrugsvejledere en snak med chaufføren, og hvis bilen primært bruges til erhvervsaffald, registrerer vi den i systemet, så kunden automatisk får en regning, forklarer Birgit Poulsen.