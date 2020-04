Kenneth Jensen fra Nybolig Jyderup og Svinninge, forudser blandt andet stor efterspørgsel på sommerhuse. Privatfoto.

Forventer stor efterspørgsel på fritids­huse

Holbæk - 11. april 2020 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg forventer at opleve heftig efterspørgsel på sommerhuse i løbet af den næste måned, siger Kenneth Jensen, der er indehaver af ejendomsmæglerfirmaet Nybolig - Jyderup og Svinninge.

Som tilfældet er med andre ejendomsmæglere og forretningsdrivende, sidder Kenneth Jensen i denne tid, sammen med enkelte andre medarbejdere, på sit kontor.

Dørene er låste, men det betyder på ingen måde, at der ikke er effektivitet bag butikkens facadevinduer, som stadig er dækket med billeder af huse, der er til salg i lokalområdet.

- Jeg følger anvisningerne fra myndighederne, spritter alting af og har sendt flere af mine medarbejdere hjem på en lidt ufrivillig ferie, eller på hjemmearbejde. Men, vi står overfor det, der burde være årets travleste sæson, og der sker faktisk stadig noget på boligmarkedet. Jeg oplever at der er stor efterspørgsel på fritidshuse og forventer at få endnu større søgning på dem i løbet af en måned, når den værste storm efter Corona'en har lagt sig - og landet forhåbentligt begynder at åbne op igen, fortæller han.

Kenneth Jensen forklarer også, at han kan fornemme, at danskerne er blevet mere opmærksomme på, at udenlandsrejser ikke nødvendigvis er lig med at have en god ferie, og at mange flere i fremtiden vil foretrække at blive i Danmark - i deres eget eller et lejet hus.

- Der er ingen tvivl om at ferieophold i egne eller i udlejningssommerhuse bliver populære i år og i de kommende år. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at man begynder at tænke over forberedelserne - og at man får kontaktet en ejendomsmægler allerede nu, hvis man ønsker at sælge sit sommerhus. Der er nemlig interesse fra masser af købere, som er klar til at se på huse i Påsken, siger han.

På markedet for helårshuse, oplever Kenneth Jensen også at der er liv. Men, Coronakrisen har givet anderledes udfald end forventet i nogle handler.

- Der er jo desværre sket det, at folk måske er blevet fyret - og derfor ikke har haft mod på at kaste sig ud i et boligkøb alligevel. Eller, at man ser efter hus i en anden, lidt lavere, prisklasse end tidligere. Men, det er vigtigt for mig at pointere, at interessen for at købe hus stadigvæk er der, og der er fortsat en vilje hos befolkningen, til at »holde hjulene i gang«. Det er som om, man har brug for udvikling og for at have noget nyt at glæde sig til efter denne krise. Det vil jeg - og vi - glæde os til at hjælpe så mange som muligt med, så snart vi kan komme til det igen. Vi har stadig fremvisninger af fritidshuse, helårshuse og landbrug. Nu er det også digitalt, vi finder løsninger på diverse fremvisninger. Facetime og videomøder er blevet en del af vores hverdag, på flere måder, end vi havde kunnet forudse for ganske kort tid siden. Men, hvor der er vilje, er der vej, og vi ser optimistisk på fremtiden, slutter Kenneth Jensen.