Se billedserie Et større og knapt otte millioner kroners arbejde nærmer sig sin afslutning. En 100-årig bygning i bedre byggeskik er renoveret, bygget om og har fået en tilbygning, hvor den rustikke charme er bevaret. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Forvandling med respekt for en hundredårig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Forvandling med respekt for en hundredårig

Holbæk - 14. august 2021 kl. 11:15 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Hvad får man for knapt otte millioner kroner? Man kan få et rummeligt mulighedernes hus, hvor der næsten ikke er grænser for aktiviteter. Og efter en omfattende renovering, ombygning og tilbygning er Æglageret på Lindevej i Holbæk klar til at åbne sig op.

Bogstaveligt er der indvielse 21. august fra 13 til 15 og åbent hus 3. og 4. september. Her kan alle besøge huset og se forvandlingen af galleriet og ægmuseet med nyt tag, atelierloft, et kommende samtalekøkken og udvidet poetisk værksted.

Og der er adgang for alle med lift fra ægmuseet i kælderen op til galleri og værksted i stueetagen og det ny atelierloft og køkken.

Alle kan leje sig ind - Fra at have utæt tag, gammel isolering og døde duer har vi fået et fantastisk rum med flere muligheder, hvor vi ikke begrænses af udstillinger, bemærker Jan Ibsen, Holbæk Kunstforenings formand og næstformand i Den Selvejende Institution Æglageret.

I overført betydning åbnes der for en større kreds af brugere.

- Med mere plads kan vi inddrage byen og være et hus til blandt andet foredrag, møder, musik, fredagsbar, seminarer, studiekredse og arbejdsfællesskaber, forklarer Jørgen Fokdal, formand for Den Selvejende Institution Æglageret.

Alle kan leje sig ind, og mange gange vil en fællesnævner være kunst i en eller anden form, men ikke nødvendigvis, tilføjer han.

Tilgængelighed øget Det gamle hus fra 1921 er forvandlet uden at miste sit særpræg og den rustikke charme. Og tilbygningen matcher den bedre byggeskik. Det er her, der er placeret en lift, som gør Æglageret tilgængeligt for gangbesværede og kørestolsbrugere, ligesom der er indrettet et handicaptoilet.

Børnenes Poetiske Værksted er udvidet med en hems skabt af Charlotte Bergmann Johansen, Holmstrup.

Det er kunstnerisk univers, hvor børn kan gå lidt afsides, hygge og slappe af på strandstole med udsigt til skærme og kunst.

Klar til minifestival - Huset bruges allerede af andre blandt andet til Destination Sjællands møder, og Helsebutikken i Holbæk holder seminar. Atelierloftet er taget i brug af en lille gruppe kvinder, som kommer for at male. Men jeg kan godt se en reception eller fest på loftet. Og akustikken er god til musikalske arrangementer, siger Jørgen Fokdal.

Et nyt initiativ er Holbæk Arts & Crafts Minifestival med kunst i øjenhøjde fra 24.august til 5. september.

Det er et samarbejde mellem Holbæk Art, Æglageret og Daniel Brophy Art.

I løbet af festivalen er der workshops for børn, voksne og hele familien blandt andet med pileflet, akvarelmaling, monotryk, upcykling med læder og temaet Forandring Fryder. Derudover bliver der flere Art Talks.

I alt bliver der 14 gratis arrangementer, hvor otte enten foregår eller starter på Æglageret. De øvrige foregår i Daniel Brophys American Dream Galleri på Munkholmvej, Mie Bendixens pilefletværksted på Strandmøllevej og i Apotekerhaven.

Nyt køkken - ja tak gerne Minifestivalen har fået støtte fra kulturministeriets pulje til kunstneriske sommerarrangementer.

Hovedparten af ombygningens og tilbygningens knap otte millioner kroner kommer fra Den A.P. Møllerske Støttefond, Holbæk Kommune, Lokale- og Anlægsfonden og Sparekassen Sjælland-Fyn. Æglageret selv og private har også skudt penge i projektet, ligesom der er lånt 1,3 millioner kroner i Sparekassen Sjælland-Fyn.

Millionerne er brugt op. Derfor er der lige nu kun et rum klargjort til samtalekøkken til hygge og mindre arrangementer. Derfor står køkkeninventar højt på ønskesedlen, ligesom Æglageret har gjort det let for alle, der gerne vil støtte og komme med en gave til indvielsen - formedelst 1000 kroner kan der købes en stol ved indgangen.