Efter mange år på landet nyder Anne Marie og Niels Dahl nu at bo midt i Holbæk - tæt på havn og fjord. Privatfoto

Forvalterparret har været gift i 65 år

Holbæk - 21. oktober 2020 kl. 17:27 Kontakt redaktionen

Anne Marie og Niels Dahl, Ahlgade 4 i Holbæk, kan torsdag den 22. oktober se tilbage på 65 års ægteskab med glæde og stolthed.

De lærte hinanden at kende på Hostrupgård, hvor de begge tjente. Til trods for deres jyske rødder, hvor de er opvokset i husmandsbrug nær henholdsvis Vejle og Skive, valgte de at slå sig ned på Sjælland.

Niels Dahl fik sin første stilling som gift forvalter på Overdrevsgården ved Ringsted. Her forventedes det, at forvalterfruen holdt karlene med kost. Dette arbejdsfællesskab fortsatte til perioden på Ryegaard Gods, som har dannet rammen om størstedelen af deres ægteskab.

Niels Dahl nåede her at fejre 40-års jubilæum som forvalter og senere godsforvalter - bosat i Rye og senere i Langtved.

Begge har været aktive i lokalsamfundet, hvor Anne Marie Dahl i mange år var medlem af og formand for menighedsrådet for Rye-Sonnerup Sogn og i provstiudvalget. Niels Dahl var i en lang årrække blandt andet hegnssynsformand og befalingsmand i hjemmeværnet.

Anne Marie og Niels Dahl har altid været glade for at rejse ud under nye himmelstrøg. Både kør-selv-ferier og charterrejser har bragt dem vidt omkring i Europa og på De Kanariske Øer.

De har i mange år sat pris på campinglivets nærhed til naturen, og de nyder fortsat at komme rundt i Danmark for at opdage eller gense smukke egne.

De seneste år har parret boet i Holbæk, og selv om landbrug og have altid har betydet meget for dem, nyder de nu at bo i byen, hvor der er kort afstand til det meste - også til en gåtur på havnen og udsigten over fjorden.

Anne Marie og Niels Dahl har en stor familie med tre børn og svigerbørn, ni børnebørn og syv oldebørn.

Niels Dahl er efter mere end 40 år fortsat aktiv i Odd Fellows broderloge Kong Skjold. Parret er desuden flittige biblioteksbrugere, passionerede kortspillere og har et bredt netværk efter et virksomt liv.

Af hensyn til corona fejres krondiamantbrylluppet privat.