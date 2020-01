Grunden på Tåstrup Byvej 37, som efter planen ændrer navn til Worsøes Have, har vist sig at være så forurenet, at prisen for oprensningen langt overstiger salgsprisen, og derfor må den betingede handel formentlig ophæves. Foto: Kaj Ove Jensen

Forurenet grund stopper boliger

Holbæk - 13. januar 2020 kl. 13:04 Af Kaj Ove Jensen

Det har vist sig, at grunden på Tåstrup Byvej 37 i Holbæk er så forurenet, at der ikke umiddelbart kan opføres boliger på grunden. Der skulle efter planen opføres seks skæve boliger til »skæve« eksistenser. Det betyder, at Holbæk Kommune er på vej til at annullere en betinget købsaftale med Lejerbo om salget af grunden.

SN-Brød: Prisen for grunden var aftalt til 392.500 kroner, mens den mest nødvendige oprensning af grunden vil koste 1,3 millioner kroner. Hvis prisen for oprensningen af grunden havde været mindre end den aftalte købspris, havde kommunen haft mulighed for at modregne omkostningerne til oprensningen i købesummen.

Men prisen for oprensningen er altså mere end tre gange højere end prisen for grunden. Og kommunen har ikke hjemmel til at oprense grunden uden omkostninger for køberen.

Tidligere oplagsplads for gartner Økonomiudvalget i Holbæk skal på sit møde onsdag indstille til kommunalbestyrelsen, om den betingede købsaftale, som kommunalbestyrelsen godkendte i september 2018, skal annulleres.

Samtidig skal udvalget indstille, om der skal frigives 1,3 millioner kroner til oprensningen på grunden.

Grunden på Tåstrup Byvej 37, der senere får navnet Worsøes Have, har tidligere været anvendt som oplagsplads for en gartnervirksomhed. Det har medført, at grunden er forurenet, ligesom den er fyldt med brokker af betonsten, fliser, mursten, tagsten og lignende.

Lejerbos projekt med opførelse af de seks skæve boliger med tilhørende fælleshus har ikke økonomi til også at klare udgifterne til oprensningen. Projektet har ligget stille, mens der har været arbejdet på at finde mulige løsninger.

Udsigt til en lavere husleje En ekstern miljørådgiver har vurderet, at en total oprensning af grunden vil koste 2,2 millioner kroner, eksklusive moms. Det kan klares for 1,3 millioner kroner, hvis der kun renses op på byggefeltet til boligerne.

Hvis kommunalbestyrelsen vælger at annullere købsaftalen med Lejerbo og oprense grunden, vil den derefter kunne udbydes igen til det formål, der er fastlagt i lokalplanen.

Forsinkelsen af projektet med de seks skæve boliger betyder i øvrigt, at der formentlig bliver mulighed for, at huslejerne for beboerne kan blive lavere.

Forklaringen er, at Boligministeriet har foretaget et såkaldt serviceeftersyn af bekendtgørelsen om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (også kaldet skæve boliger).

Det betyder, at der formentlig kommer en ændring, så kommunalbestyrelserne vederlagsfrit kan stille en kommunalt ejet, ubebygget fast ejendom til rådighed for etablering af skæve boliger. Hvis Holbæk Kommune benytter denne mulighed, vil den så glip af en salgsindtægt.

Det er i øvrigt tredje gang på tre år, at det viser sig, at en grund, som Holbæk Kommune har solgt til Lejerbo, er forurenet eller rummer byggeaffald og lignende. Det gjaldt også på Ny Taastrupvej 2 og L.C. Worsøesvej 8. Her kunne det klares ved at sænke de aftalte salgspriser.