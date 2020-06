Forudser prisstigninger på biler

I starten af nedlukningen blev der pludseligt meget stille, så kom påsken og en uges tid efter, begyndte kunderne at vise interesse for at købe nyere brugte biler igen, og for at få bilservice eller skiftet fra vinterdæk til sommerdæk.

- Jeg kan fornemme, at der kommer til at mangle biler på markedet nu, for bliver ikke leveret nogen nye biler fra fabrikkerne de kommende måneder, og det vil skabe et vakuum. Der bliver derfor øget efterspørgsel, så jeg tror, at prisen på nyere brugte biler vil stige lidt i den kommende tid og derefter jævne sig ud igen omkring august. Det er jo ingen hemmelighed, at de første to år er de dyreste i forbindelse med at købe helt ny bil, og det er flere begyndt at reflektere over, så de kigger nu efter lidt brugte, men gode kvalitetsbiler, slutter Benny Jørgensen.