Fortsat teater på skolen

Også i de kommende år får eleverne i Holbæk Kommunes skoler mulighed for at opleve børneteater.

Politikerne i Udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune har netop besluttet at forlænge den såkaldte børneteaterordning med yderligere et skoleår.

- Det er en glimrende ordning, som giver kommunens børn mulighed for at opleve forskellige former for teater, fortæller udvalgsformand Ole Hansen (S).