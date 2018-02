18 nye arbejdspladser er på vej til Seas-NVE i Svinninge, uanset om regeringen havde spillet ud med Bedre Balance II eller ej. Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Fortsat kritik af udflytning efter ministersvar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fortsat kritik af udflytning efter ministersvar

Holbæk - 20. februar 2018 kl. 14:07 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da regeringen midt i januar lancerede sin udflytningsplan Bedre Balance II, kunne man læse, at 18 arbejdspladser i et statsligt gasselskab skulle flytte fra hovedstadsområdet til Svinninge.

Men som dagbladet Nordvestnyt tidligere har afdækket, er der reelt ikke tale om statsjob. Det handler om arbejdspladser, der uanset om regeringen havde lavet en udflytningsplan eller ej, ville være endt i Svinninge.

Overførslen af de 18 arbejdspladser til Svinninge i løbet af 2018 var nemlig en del af aftalen, da energiselskabet Seas-NVE med hovedsæde i netop Svinninge sidste år overtog en del af det kommunalt ejede gasselskab HMN Naturgas.

Avisens afdækning fik sidst i januar folketingsmedlem Kaare Dybvad Bek (S) til blandt andet at bede innovationsminsiter Sophie Løhde (V) om svar på, hvilke garantier der er for, at de 18 arbejdspladser fastholdes i Svinninge.

Eller om det alene bliver op til Seas-NVE som arbejdsgiver at afgøre, om stillingerne skal bevares eller eventuelt flyttes til andre af selskabets adresser på Sjælland.

Nu har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) så svaret skriftligt på spørgsmålet, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Det fremgår af svaret, at efter jobbene »er overgået til Seas-NVE, fastsætter Seas-NVE de ansættelsesretlige forhold«.

Dermed fastholder Kaare Dybvad Bek sin kritik.

- Svaret bekræfter antagelsen om, at der ikke er vished for, at de 18 arbejdspladser bliver i Svinninge. Det bliver helt op til Seas-NVE at afgøre, siger Kaare Dybvad Bek til Nordvestnyt.

Energiselskabet har tidligere her i avisen sagt, at man har brug for de 18 medarbejdere i Svinninge og ikke har planer om at placere dem andre steder.

Ministerens svar slår også fast, at ingen af de 18 stillinger på nuværende tidspunkt er statslige. De ligger foreløbigt i den del af HMN Naturgas, som Seas-NVE ikke har overtaget, men Seas-NVE har tidligere oplyst, at arbejdspladserne flytter fra Søborg til Svinninge i løbet af i år.

Når de 18 job overhovedet finder vej til regeringens udflytningsplan for statslige arbejdspladser, er det, fordi regeringen og et flertal i Folketinget ønsker at omdanne netop den tilbageværende del af HMN Naturgas og et andet kommunalt gasselskab til et statsligt gasdistributionsselskab.

Men den såkaldte konsolidering er endnu ikke vedtaget, og det er højst tvivlsomt, om det kommer til at ske, inden de 18 arbejdspladser i løbet af i år allerede er flyttet til Svinninge.

Det får både Kaare Dybvad Bek og folketingsmedlem Jeppe Jakobsen (DF) til at gentage, at regeringen i deres øjne pynter sig med lånte fjer, når man tæller den slags job med i en udflytningsplan.

- Det er ikke kun de 18 arbejdspladser i Svinninge. Vi har også set det med stillinger, der bliver flyttet som konsekvens af forsvarsforliget. De er også blevet talt med. Det viser, at regeringen nok ikke selv er særligt stolt af sin udflytningsplan, når man skal finde pynt frem for at få den til at se mere ambitiøs ud, siger Jeppe Jakobsen til Nordvestnyt.

Venstres finansordfører Jacob Jensen afviser kritikken og kalder det »malplaceret«, at de to MF'ere interesserer sig for, om jobbene i regeringens plan i udgangspunktet er statslige eller ej.

Han vil dog ikke forholde sig til, at de 18 arbejdspladser under alle omstændigheder ville være landet i Svinninge.

- Nogle vil måske godt kunne finde et hår i suppen, men jeg vælger at glæde mig over, at der kommer 18 nye arbejdspladser til Svinninge, siger Jacob Jensen til Nordvestnyt tirsdag.