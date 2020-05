Trods corona-krise slipper forældrene til børn på Holbæk Kulturskole ikke for den sidste rate af betalingen for undervisningen. På billedet er kulturskolen i gang med en særudgave af Mozarts Tryllefløjten. Foto: Per Christensen

Fortsat forældrebetaling i Kulturskolen

Holbæk - 15. maj 2020

Coronakrisen har kunnet mærkes mange forskellige steder. Også hos skolebørnene, der i en længere periode har måttet blive hjemme og modtage fjernundervisning over internettet.

Det har blandt andet været tilfældet for eleverne på Holbæk Kulturskole, som undervises i blandt andet musik og billedkunst.

Derfor skulle udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune fredag på et ekstraordinært møde tage stilling til, om man vil opkræve den sidste rate af forældrenes betaling for undervisningen, da den har været mangelfuld.

Børnene på kulturskolen har for eksempel ikke kunnet øve sig i samspil.

Et flertal i udvalget mener dog ikke, at den mangelfulde undervisning giver anledning til at sløjfe forældrebetalingen, der samlet set for den sidste rate løber op i 350.000 kroner.

- Flertallet har besluttet, at vi gør som i resten af kommunen og fastholder forældrebetalingen. Sådan er det tidligere besluttet for kommunens daginstitutioner og SFO, og det lægger vi os op ad, fortæller udvalgsformand Ole Hansen (S).

Dermed går politikerne imod den anbefaling, som kulturminister Joy Frederiksen (S) tidligere er kommet med.

Stemte imod Udvalgsmedlem Solvej Pedersen (R) var dog ikke enig med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og stemte imod.

- I SFO'en kan børnene meldes ud med en måneds varsel. På kulturskolen binder forældrene sig for et helt år, og det kan være en større udskrivning, hvis man har flere børn på skolen. Derfor bør de slippe for betalingen. Samtidig kan vi godt være bange for, at der er nogle børn, som ikke kommer på kulturskolen næste år, fordi forældrene ikke har råd, fortæller hun.

Solvej Pedersen ærgrer sig i samme forbindelse over, at der ikke fulgte statslige penge med kulturministerens anbefaling.

- Det burde have været en del af kulturpakken, fortæller hun.