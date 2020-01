Selv om Jørgen C. Jensen, der her laver bremserne på en Hyundai, har drevet sit eget autoværksted i 50 år, har han endnu ikke tænkt på nogen slutdato - det afgør helbreddet.

Fortsætter efter 50 år med eget værksted

Han har drevet Stensbjerg Auto i et halvt århundrede, og selv om han fylder 73 år den 15. februar, så er han slet ikke begyndt at overveje at sætte nogen slutdato.

Det er de færreste, der når 50 år på samme arbejdsplads. Endnu færre når at eje sin arbejdsplads i 50 år, men det runder Jørgen C. Jensen, Kundby, også.

