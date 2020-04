Fortsætter drive-in-bio i Holbæk

Holbæk: Både i biffen og til banko med bilen. Det var en mulighed i Holbæk i denne uge, og den blev der taget godt imod af publikum på parkeringspladsen over for Kulturbiografen Frysehuset på Parallelvej i Holbæk. Dér havde Kulturbiografen nemlig for første gang nogensinde skabt en drive-in-biograf. Til de to første forestillinger var der fuldt hus, og til ugens sidste - lørdag aften - var der så godt som fyldt, så nu er man klar til en runde mere i denne uge.