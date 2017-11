Forsvarsadvokat Mette Grith Stage har flere gange kritiseret, at der endnu ikke er iværksat antiradikaliseringstiltag i forhold den 17-årige pige, der nu endegyldig er kendt skyldig i forsøg på terrorisme. Foto: Mie Neel

Forsvarer kritiserer indsats for terrordømt pige

Holbæk - 25. november 2017

»NCO har massivt brug for pædagogisk og psykologisk støtte til en stabil identitetsudvikling, som ikke kun er hæftet op på Islam, og at hun først og fremmest har brug for hjælp til en personlighedsudvikling og social modning i nogle skærmede og udviklende rammer. NCO har tydeligvis brug for støtte udefra til denne udvikling...«.

Sådan skriver en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i en erklæring fra feburar i år, og den omtalte NCO er identisk med 17-årige Natascha Colding-Olsen fra Kundby, der fredag i Østre Landsret blev fundet skyldig i forsøg på bombeterror mod Sydskolen i Fårevejle og Carolineskolen i København.

Erklæringen indgik kort tid efter i Retslægerådets anbefaling af at idømme den 17-årige pige forvaring på ubestemt tid, fordi rådet vurderer, at hun udgør »en nærliggende fare« for andre mennesker.

Efter fredagens skyldig-kendelse er de psykoligske udredninger og vurderinger af Natascha Colding-Olsen igen blevet relevante, fordi anklagemyndigheden nu vil gøre et nyt forsøg på at få hende idømt forvaring på ubestemt tid.

Senioranklager Kristian Kirk sagde efter fredagens kendelse, at anklagemyndigheden tillægger Retslægerådets vurdering meget stor vægt.

Derfor valgte anklagemyndigheden også at anke pigens dom fra Retten i Holbæk på seks års fængsel.

Kristian Kirk forsøgte allerede dengang at overbevise nævninge og dommere om, at pigen skulle i forvaring.

Østre Landsret skal på mandag afgøre den 17-årige piges videre skæbne, men hendes forsvarer, Mette Grith Stage, vil kæmpe imod en forvaringsdom.

Hun mener, at den nødvendige indsats overfor pigen kan gøres under en almindelig fængselsafsoning i en tidsbestemt periode. Hvis ellers myndighederne sætter tiltag iværk for at afradikalisere den 17-årige pige.

Mette Grith Stage har flere gange i forbindelse med ankesagen kritiseret, at anklagemyndigheden ikke har sat et antiradikaliseringsprogram i gang i forhold til pigen.

Hun gentog sit synspunkt efter fredagens skyldkendelse, og hun varslede, at hun vil bringe det op igen i sin procedure på mandag.

Anklager Kristian Kirk mener omvendt, at kritikken rammer forkert, idet en indsats over for pigen i hans øjne skal ske i regi af Kriminalforsorgen.

- Hvis de ønsker at gøre noget, så er det ikke anklagemyndigheden, der modsætter sig, sagde Kristian Kirk fredag.

