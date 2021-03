Forsvareren for en 43-årig kvinde har foreløbigt accepteret, at hun skal blive bag tremmer til 12. april, sådan som Retten i Holbæk afgjorde i sidste uge. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Forsvarer frafalder kære i terrorsag

Kvindens forsvarer, advokat Thorkild Høyer, oplyste i sidste uge til dagbladet Nordvestnyt, at han kærede Retten i Holbæks beslutning om at forlænge varetægtsfængslingen af kvinden frem til 12. april.

Forsvareren har ved flere retsmøder i sagen kritiseret politiet for endnu ikke at have afhørt den sigtede kvinde, der har været anholdt siden 8. februar.

Politiet har med Retten i Holbæks accept endnu ikke fortalt offentligheden hverken hvad de seks personer konkret er sigtet for eller hvilken bestemmelse, de er sigtet for at have forbrudt sig mod.