Forsvarer for drabstiltalt top-rocker: Sag bygger på gætværk og antagelser

Holbæk - 05. maj 2021 kl. 16:02 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Det er nu alene op til ni personer at afgøre, om tre mænd skal findes skyldige eller frifindes for drabet på den 18-årige Zobair Saidi, der blev skudt ned ud for Ladegårdsparken Vest 135 i Holbæk den 28. april 2019.

Resultatet af de seks nævninge og tre dommeres overvejelser vil blive kendt på onsdag, når nævningetinget klokken 9 afsiger kendelse om skyldsspørgsmålet i drabssagen, der begyndte ved Retten i Holbæk i februar, og som har strukket sig over foreløbigt ni dage i retten.

De tre mænd, 26-årige »P«, 29-årige »M« og 34-årige »K«, der alle på gerningstidspunktet var tilknyttet rockergruppen Bandidos, nægter ethvert kendskab til drabet på Zobair Saidi, der efter politiets og anklagemyndighedens opfattelse var tilknyttet Vang-gruppen.

Det er samtidig anklagemyndighedens påstand, at den 18-årige blev skudt og dræbt som led i en konflikt mellem Bandidos og Vang-gruppen.

Mens både anklager og forsvarerne for »P« og »M« allerede i sidste uge præsenterede nævningetinget for deres - ikke overraskende - ret forskellige vurderinger af sagens beviser, var turen onsdag kommet til 34-årige »K's« forsvarsadvokat, Luise Høj.

»K« er tiltalt for at have anstiftet - med andre ord sat gang i - og medvirket til planlægningen af et drab på en person tilknyttet Vang-gruppen.

Ifølge anklageskriftet skete planlægningen på flere møder mellem de tiltalte »M« og »P« samt den 28-årige Mikkel Nielsen, der har erkendt og er idømt 12 års fængsel for medvirken til drabet. Møderne skal være fundet sted i perioden fra efteråret 2018, hvor konflikten mellem de to grupper i Holbæk var på sit højeste, og frem til april 2019.

»K« deltog ikke i disse møder, og det dømte kronvidne har ikke udpeget »K« som mulig gerningsmand. Han har til gengæld sat navn på de to andre, og tilmed forklaret, at han så »P« løbe frem mod Saidi med hævet revolver.

Uenighed om »K's« rolle Alligevel mener anklagemyndigheden, at »K« spillede en central rolle i den påståede beslutning om at dræbe et medlem fra den rivaliserende gruppe.

Men forsvarer Luise Høj gik i sin procedure i kødet på anklagemyndighedens opfattelse af »K's« rolle, og efterforskningens evne og vilje til se på alternative forklaringer.

- Normalt skelner man i straffesager mellem beviser og indicier. Men i denne sag opererer anklagemyndigheden også med antagelser og - jeg er er ked af at sige det - rent gætværk, lød det fra Luise Høj.

Hun pegede blandt andet på, at retsmøderne i sagen har afdækket, at »K« ikke var præsident for Bandidos MC Westcity i Holbæk i den nævnte periode, sådan som det ellers er nævnt i anklageskriftet. Dermed havde »K« ikke den afgørende indflydelse i den lokale rockerklub til at beordre drab.

Ifølge Luise Høj vidste politiet allerede tidligt, at »K« ikke længere var præsident, og hun kritiserede anklagemyndigheden for at holde fast i en antagelse om, at »K« havde bestemmende indflydelse i Bandidos i Holbæk.

Specialanklager Anja Lund Liin har under sagen medgivet, at »K« var fratrådt, men hun har fastholdt, at han var præsident, da de første tegn på konflikt i Holbæk viste sig i sommeren 2018, ligesom aflytning af hans samtaler med andre Bandidos-medlemmer i tiden op til drabet i april 2019 ifølge anklageren viser, at han var med inde over beslutninger i klubben. På det tidspunkt havde »K« sæde i Bandidos' nationale ledelse.

Forsvarer Luise Høj mente, at samtalerne var udtryk for, at »K« fik fortalt ting af andre og mest lyttede.

Hun rejste også spørgsmålstegn ved, om politiet i tilstrækkelig grad havde efterforsket andre og på det tidspunkt ledende figurer i Bandidos, og ikke kun stirret sig blind på »K«.

Andre mulige motiver? Anklagemyndigheden mener, at motivet til drabet på Zobair Saidi skal findes i konflikten mellem Bandidos og Vang-gruppe. En gruppe maskerede personers stormløb på den senere lukkede rockerborg i Østerstræde i Holbæk den 5. oktober 2018 samt et angreb med molotovcocktail på samme sted godt en uge senere, anser anklagemyndigheden for centrale begivenheder.

Særligt episoden den 5. oktober har anklageren interesseret sig for, idet »K« her blev snittet overfladisk i armen.

Gerningspersonerne er aldrig fundet, men den dræbte Zobair Saidi skal, ifølge den allerede dømte Mikkel Nielsen, havde betroet ham, at han deltog i begge episoder ved rockerborgen.

Det var den viden, Mikkel Nielsen hævder, at han delte med den drabstiltalte »M« på møderne forud for drabet.

Selv var Mikkel Nielsen flere gange blevet rullet af den 18-årige, og han har forklaret, at det var ham, der foreslog Bandidos at »afstraffe« Zobair Saidi.

Forsvarer Luise Høj gik i rette med, at disse rygter om den 18-åriges indblanding i angreb på Bandidos skulle være motiv for »K« til at ville dræbe ham.

Hun bemærkede også, at politiet i lang tid efter drabet arbejdede med en teori om, at nedskydningen af Zobair Saidi var hævn for en skudepisode ved Havevang i slutningen af marts 2019, altså en måned før drabet.

Her blev der angiveligt skudt fra Vang-kvarteret mod flere biler, hvor i hvert fald tiltalte »M« har forklaret, at han sad i en af dem.

- For mig virker det mere sandsynligt, at et skyderi i marts 2019 (skyderiet ved Havevang, red.) skulle »byttes« med et skyderi i april 2019 (drabet på Saidi, red.). Det var også det, politiet mente i foråret 2019, sagde Luise Høj.

Ifølge hende var det først i august 2020, altså nogle måneder efter fængslingen af »P« og »M« i april og maj sidste år, at politiets efterforskning skiftede retning til også at omhandle »K's« mulige indblanding.

Han fik beslaglagt sin telefon, og det har været fremme, at der både på hans og de øvrige tiltaltes telefoner er fundet billeder af flere personer tilknyttet Vang-gruppen, heriblandt Zobair Saidi.

De tiltaltes forklaring på billederne har været, at de gerne ville være forberedt på, hvem de kunne møde rundt omkring i byen af muligt fjendtligt indstillede personer. Der var ikke tale om, at billederne skulle bruges til aktivt at opsøge de pågældende, har de tiltalte forklaret.

Risikerer livstid Som nævnt afsiger Retten i Holbæk kendelse om skyldsspørgsmålet på onsdag i næste uge klokken 9. Hvis de tiltalte eller nogle af dem frifindes, er sagen slut for deres vedkommende.

Skulle retten derimod finde én eller flere af de tiltalte skyldige, skal anklager og forsvarere herefter argumentere for, hvad de hver især mener vil være en passende straf. Den afgørelse vil sandsynligvis komme senere onsdag den 12. maj.

Anklagemyndigheden har tiltalt de tre mænd for, at drabet skal være begået som led i en bandekonflikt, og hvis retten er enig i den betragtning, vil straffelovens paragraf 81a - også kaldet bandeparagraffen - kunne tages i brug.

Det betyder, at straffen kan fordobles, og i den konkrete sag betyder det, at fængsel på livstid kan komme på tale, ligesom de tiltalte vil kunne idømmes et opholdsforbud på Bandidos-lokaliteter og i hele eller dele af Holbæk Kommune, som vil kunne træde i kraft efter eventuelt udstået straf.

Under alle omstændigheder vil sagen kunne ankes til landsretten, hvis enten de tiltalte eller anklagemyndigheden skulle ønske det.

