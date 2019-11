43-årige Kim Wiggers Olsen blev under mistænkelige omstændigheder fundet dræbt af knivstik i sin lejlighed i Rolighedsstræde i Holbæk 15. december sidste år. Foto: Mathias Øgendal/presse-fotos.dk

Send til din ven. X Artiklen: Forsvarer for drabs-frikendt 20-årig: Urimeligt at anke sagen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsvarer for drabs-frikendt 20-årig: Urimeligt at anke sagen

Holbæk - 29. november 2019 kl. 12:47 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsvarsadvokat Thomas Fogt er langt fra tilfreds med, at Statsadvokaten i København har besluttet at anke frifindelsen af en 20-årig mand for drab på 43-årige Kim Wiggers Olsen i hans lejlighed i Rolighedsstræde i Holbæk 15. december sidste år.

Den 20-årige holbækker blev 15. november af det snævrest mulige flertal ved et nævningeting i Holbæk frikendt for drabstiltalen på grund af manglende beviser på, at han dræbte den 43-årige med to knivstik.

Under retssagen var der usikkerhed om, hvorvidt Kim Wiggers Olsen blev dræbt eller om han kunne have taget sit eget liv med kniven.

Thomas Fogt havde selvsagt håbet, at frifindelsen stod ved magt, men nu vil statsadvokaten altså prøve sagen i Østre Landsret, fordi man tror, at den kan falde anderledes ud end ved Retten i Holbæk.

- Jeg synes, det er urimeligt, at statsadvokaten har anket frifindelsen. Sagen er afprøvet én gang, hvor et nævningeting har afgjort den med en frifindelse. Vi har blandt andet en obduktionserklæring, der ikke kan fastslå, om det var drab eller selvmord, og dermed er der så meget usikkerhed, at man ikke kan dømme for drab, siger Thomas Fogt til sn.dk.

Den 20-årige har hele tiden nægtet sig skyldig i drab, men mistanken faldt på ham, fordi han dels var den eneste, der havde været i lejligheden foruden afdøde Kim Wiggers Olsen, og dels havde han afsat spor på den kniv, der påførte den 43-årige de dødbringende knivstik. Desuden blev den afdødes blod fundet på den 20-årige.

Efter frifindelsen for to uger siden sagde forsvarsadvokat Thomas Fogt til dagbladet Nordvestnyt og sn.dk, at han var enig med anklagemyndigheden i, at det trods usikkerheden var den rigtige beslutning at rejse drabstiltale mod den 20-årige, så det kunne være op til retten at vurdere beviserne.

- Jeg mener fortsat, at det var den rigtige beslutning at få sagen afprøvet i retten. Men det er den så blevet én gang nu, og hvis vi så i Østre Landsret får en delt afgørelse med et lille flertal for at dømme min klient, så står det 1-1 og efterlader fortsat tvivl, siger Thomas Fogt til sn.dk fredag.

En landsretsdom er endelig, men i særlige sager, for eksempel principielle sager, kan strafudmålingen forsøges indbragt for Højesteret. Men selve skyldsspørgsmålet kan Højesetret ikke rokke ved.

Den 20-årige blev straks efter frifindelsen for to uger siden løsladt fra sin varetægtsfængsling. Han havde været fængslet siden sin anholdelse kort efter, at Kim Wiggers Olsen blev fundet død.

Anklagemyndighedens kommunikationsafdeling oplyser til sn.dk, at den 20-årige fortsat vil være på fri fod under ankesagen.

Det er endnu uvist, hvornår sagen kommer for landsretten.

relaterede artikler

Forsvarer efter frifindelse: Rigtig beslutning at rejse drabstiltale 15. november 2019 kl. 16:06

20-årig mand frikendt i mystisk drabssag 15. november 2019 kl. 11:27

Afgørelsens time nærmer sig for 20-årig drabstiltalt 12. november 2019 kl. 12:05