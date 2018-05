Forsvarsadvokat Mette Grith Stage under Kundbysagen ved Retten i Holbæk i foråret 2017. Foto: Mie Neel

Forsvarer: Kundby-pige venter stadig på afradikalisering

14. maj 2018

Næsten et halvt år efter, at Østre Landsret i slutningen af november idømte en dengang 17-årig pige fra Kundby otte års fængsel for terrorplaner mod to skoler, er den nu 18-årige kvinde endnu ikke kommet i gang med et afradikaliseringsforløb i fængslet.

Det oplyser hendes forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, til dagbladet Nordvestnyt mandag.

- Vi havde en forventning om, at Kriminalforsorgen ville iværksætte et forløb med afradikalisering, når hun var blevet flyttet til det fængsel, hvor hun skal afsone straffen. Men det er ikke sket, og det forstår jeg simpelthen ikke, siger Mette Grith Stage til avisen.

Hun hørte om det manglende tilbud fra den dømte selv i sidste uge, og nu har forsvareren så skrevet til Kriminalforsorgen og bedt om en god forklaring. Hun venter stadig på svar.

Under retssagen i både byretten i Holbæk for et år siden og i landsretten i efteråret er det blevet afdækket, hvordan den dengang 15-årige pige fra Kundby i efteråret 2015 gennemgik en lynradikalisering, der kulminerede med, at hun blev anholdt i sit hjem med remedier til bombefremstilling.

Hun blev senere dømt for at have planlagt bombeangreb på Sydskolen i Fårevejle og den jødiske skole, Carolineskolen, i København.

Ifølge Mette Grith Stage ønsker den 18-årige kvinde selv at indgå i et afradikaliseringsforløb. Hun afsoner nu sin straf i Anstalten ved Herstedvester, der i forhold til andre fængsler rummer en række særlige muligheder for, at de indsatte kan få eksempelvis psykologbehandling.

Ifølge Mette Grith Stage har der da også været talt om, at den 18-årige skulle indgå i et tilbud, der skal hjælpe hende væk fra de ekstremistiske tanker.

- Der var et møde med Kriminalforsorgen, før hun blev flyttet fra Vestre Fængsel til Herstedvester, men jeg kan konstatere, at der endnu ikke er sket noget, og det er ikke særligt fornuftigt, pointerer Mette Grith Stage.

Nordvestnyt har forelagt kritikken for Kriminalforsorgen, men på grund af tavshedspligt kan man ikke kommentere sagen, lyder det.

