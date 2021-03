Forstander: Alle på skolen er ansvarlige for at holde smitten fra døren

Forstanderen regner med, at elevernes oplevelser med pandemien kommer til at præge indholdet af arbejdet på skolens værksteder. Foto: Kunsthøjskolen Holbæk.

- Det har været vigtigt for mig at understrege, at vi hurtigst muligt får etableret de forskellige foranstaltninger, der kan minimere risikoen for coronasmitte, og at vi derefter koncentrer os om selve højskoleopholdet. Tiden skal bruges så klogt som muligt, vi skal fokusere på fællesskabet, og vi skal kunne stole på hinanden. Alle på højskolen er ansvarlige for at holde smitten fra døren, men der er ingen, der har skyld i, hvis den kommer indenfor.

- Det er enormt vigtigt, at vi er ærlige, for det værste er, hvis der er nogen, der er bange for at sige det højt. Vi er fælles om den fare, der eksisterer og må håndtere den i fællesskab, siger Michael Nielen, som er mere fortrøstningsfuld, end han var forud for efterårskurset sidste år. Det blev afholdt, mens smittetrykket var stigende herhjemme, og man samtidig havde årstiden imod sig: