Den 21-årige er blandt mange andre forhold tiltalt for under sin flugt fra politiet at køre over for rødt lys i krydset Bredgade/Vænget i Kalundborg (arkivfoto).

Forsøgte at stikke af fra politiet med tyvekoster i bilen: 21-årig igen tiltalt for hensynsløs kørsel

Under alle omstændigheder blev politiets i første omgang forgæves forsøg på at standse bilen, der var stjålet i forbindelse med et indbrud i Vipperød natten forinden, starten på en biljagt gennem Kalundborg.

Det er uvist, om det var mængden af tyvekoster i bilen, der ved 16.30-tiden mandag den 6. april sidste år fik en nu 21-årig mand fra Holbæk til at forsøge at stikke af fra en politipatrulje på Holbækvej i udkanten af Kalundborg.

