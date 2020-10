Forsøgte at snyde ældre kvinde

En svindler måtte onsdag ved 13-tiden opgive at gennemføre et svindelnummer over for en 80-årig kvinde fra Jyderup.

En mand, der udgav sig for at være ansat i firmaet NETS, havde ringet til kvinden og fortalt, at han skulle kontrollere hendes dankort og havde derfor brug for kortoplysningerne fra Dankortet. Manden oplyste, at han lidt senere ville henvende sig hos den 80-årige for afhente dankortet.