Der lægges op til, at der i tre måneder i 2019 skal gennemføres et forsøg med at ensrette trafikken i en del af Ahlgade for se, om det vil have en gavnlig effekt på afviklingen af trafikken. (Arkiv) Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

Forsøg: Hovedgade bliver ensrettet

Holbæk - 31. maj 2018 kl. 12:06 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu gøres der et nyt tilløb, og der synes at være bred opbakning til ideen.

Det har i årevis jævnligt været på tale at lave et forsøg med at ensrette trafikken i Ahlgade i Holbæk.

Et flertal i Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg har indstillet, at der skal arbejdes videre med et konkret forslag om at gennemføre forsøget i 2019.

Bag indstillingen til den videre behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen står John Harpøth (DF), Ole Brockdorff (S), Carsten Andersen (V) og Christian Ahlefeldt-Laur­vig (LA).

Karen Thestrup Clausen (EL) kunne ikke tiltræde indstillingen, da hun ønskede at tilgodese de bløde trafikanter.

Indstillingen fra flertallet kommer efter et møde i april med repræsentanter fra Holbæk Byforum, Dialog Holbæk og Handicaprådet samt udvalget og kommunens administration.

Ifølge referatet gav alle udtryk for, at det vil være godt at få afprøvet en ensretning for at få ny viden om konsekvenserne.

Ved mødet blev det nævnt, at det vil være nyttigt at foretage målinger af, hvad ændringerne har medført.

Det kan for eksempel være, om det er nemmere at bevæge sig rundt mellem butikkerne og på tværs af gaden, om parkeringsforholdene er overskuelige, og om trafikken generelt afvikles bedre.

Det kunne også måles, om folk opholder sig længere i byen, og om forholdene for alle trafikantgrupper er forbedret.