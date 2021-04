Bag Orø Hallen ligger et stort areal, hvoraf en del ses her, og et forslag til en ny lokalplan vil udvide, hvilke aktiviteter det kan anvendes til. Foto: Kaj Ove Jensen

Forslag til nye aktiviteter ved hal i høring

Holbæk - 10. april 2021

Et forslag til en ny lokalplan for området ved Orø Hallen på Brøndevej i den sydlige del af Bybjerg er på vej i høring.

Foreløbig har Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg nikket ja til, at forslaget sendes i høring. Hvis sagen efter en tur i økonomiudvalget også godkendes i kommunalbestyrelsen vil forslaget blive sendt i høring 3.-31. maj. Der er planlagt et borgermøde i Orø Hallen den 20. maj klokken 17-18.

Baggrunden for en ændring af den eksisterede lokalplan er flere foreningers og institutioners ønske om at kunne anvende området til flere aktiviteter, end der er mulighed for i dag.

Det 3,1 hektar store areal, inklusive hallen, rummer Orø Hallen, græsarealer og et mindre foreningsskur i den nordlige del. Med den nye lokalplan vil der blive udvidede muligheder for at etablere idræts-, forenings-, undervisnings- og fritidsfaciliteter på området.

Togklub er husvild Togklubben Orø er blandt dem, der har fremsat et konkret ønske om at kunne opføre en bygning. Klubben er blevet husvild, efter at den i efteråret 2019 måtte rykke ud af den gamle brugsforening, da bygningen blev solgt.

Fra klubbens side er det tidligere oplyst, at der planlægges med en flytbar pavillon i træ. Den skal ikke mindst kunne rumme modeljernbanen, der lige nu er pakket ned i store papkasser. En del af togklubbens tilknyttede aktiviteter er desuden Orø Toget, der i sommerhalvåret kører på øens veje.

Et andet konkret ønske kommer fra Øasen, som er et projekt, der skal skabe et samlingssted til sociale og sportslige aktiviteter. De skal have plads til alle aldersklasser.

Både beboerne på øen og turister skal kunne få glæde af samlingsstedet, som skal være med til at fremme sundheden via de fysiske aktiviteter. Tanken er, at lokale ildsjæle skal drive stedet. Der arbejdes stadig med at finansiere projektet.

Multibane og kælkebakke Foruden den mindre bygning til Orø Togklub vil der ifølge forslaget til den nye lokalplan blive plads til en tilbygning til hallen, en multi­bane, to baner til tennis og padel samt en bålhytte/pavillon.

Desuden bliver der åbnet for at etablere et udeareal til lege- og idrætsfaciliteter og en kælkebakke. Også et areal til fælles parkering indgår i forslaget.

Lokalplanen vil også sikre en større biodiversitet ved at bevare de eksisterende træer og bevoksningen i skel. Der gives også mulighed for vild bevoksning på det nuværende græsareal.