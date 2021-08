Se billedserie Busbaner på dele af Valdemar Sejrsvej indgår i Movias forslag til hurtigere transporttid med busser. Foto: Thomas Olsen

Forslag til fremtidens trafikale løsninger

Forslag til fremtidens trafikale løsninger

Holbæk - 11. august 2021 kl. 17:36 Af Kaj Ove Jensen

De fremtidige trafikale forhold i og omkring Holbæk by blev tirsdag berørt i et par punkter i Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg.

Et af punkterne handlede om muligheden for at etablere et parkér- og rejs-anlæg i krydset Omfartsvejen-Ringstedvej-Valdemar Sejrsvej, også kendt som Harmskrydset. Der var tale om en orienteringssag.

Administrationen præsenterede i dagsordenen tankerne om et effektivt opsamlingssted for pendlere. Det skal rumme blandt andet mulighed for kollektiv transport, elladestandere, delebiler og faciliteter til cykler. Der skal være en parkeringsplads i kombination med et busstoppested, og desuden skal der være toiletter og ventefaciliteter.

Busstoppestedet ventes betjent med højfrekvente busser via Holbæk Sportsby til Holbæk Station. Brugerne af parkér- og rejs-anlægget ventes især at være pendlere, men det kunne for eksempel også være gæster til kulturoplevelser i byen.

Dermed kunne anlægget også være med til at lette den trafikale trængsel, der er ved større begivenheder i byen, og den daglige trængsel i Harmskrydset med lange køer ind mod byen om morgenen og ligeså lange køer ud af byen om eftermiddagen.

Ønske om at erhverve jord Et bilag til punktet viser en stregtegning af, hvordan anlægget kunne se ud. Det ligger i hjørnet ved Omfartsvejen-Ringstedvej. Her ligger Holbæk Gokart Land, og ifølge tegningen ville der næppe være plads til begge.

Tirsdag indstillede klima- og miljøudvalget til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende kommissoriet for Holbæk Kommunes mobilitetsplan.

Den skal være færdig til vedtagelse i foråret 2022. Planen et er led i arbejdet med reduceret CO2-udledning.

Ud over CO2-reduktionen indgår sundhed, tryghed og lighed samt effektiv transport i by og land i målsætningerne. Det nævnes i dagsordenen, at i forbindelse med erhvervelsen af en grund til den nye materielgård, kan der være en mulighed for et parkér- og rejs-anlæg i krydset. Det tilføjes, at der ikke er fundet en endelig løsning, men indtil videre indregnes anlægget i arealet ved den eventuelle materielgård og i en kommende planproces.

Tidligere har det været planen at flytte kommunens materielgård fra Parallelvej til Omfartsvejen 71 B, hvilket kommunalbestyrelsen besluttede i august sidste år. Det er imidlertid ikke blevet til noget på grund af blød bund på grunden. Nu kigges der altså lidt længere mod sydøst på Omfartsvejen.

- Holbæk Kommunalbestyrelse har en stor interesse i at erhverve arealet ved Ringstedvej-Omfartsvejen og helt ud til transformerstationen. Der er dialog med lodsejerne. En erhvervelse af arealet ville også give mulighed for at koble et ekstra ben på rundkørslen ved motorvejen lidt længere mod syd, forklarer John Harpøth (DF), der er formand for klima- og miljøudvalget.

Et ekstra ben ville kunne lette noget af presset på Harmskrydset i morgen- og eftermiddagstimerne.

Selv om der var tale om en orienteringssag, fik udvalget protokolleret, at der skal arbejdes med andre muligheder i forbindelse med et parkér- og rejs-anlæg. Det blev blandt andet nævnt, om det måske i stedet kunne liligge nord for sportsbyen.

I udvalget var der i øvrigt enighed om, at parkeringsanlægget skal være større, end det fremstår på stregtegningen. For hvis man skal undgå nogle af bilerne i bymidten, skal der indsættes nogle pendlerbusser.

Hurtigere busser En anden sag om trafik var også en orienteringssag. Og ligesom i den første sag fik udvalget protokolleret, at der skal arbejdes med alternative muligheder.

Det handler om BRT-løsninger på strækningen mellem Holbæk Station og sportsbyen. BRT står for Bus Rapid Transit (hurtig rejse med bus). I februar sagde Holbæk Kommune ja til at indgå i et samarbejde med trafikselskabet Movia om en analyse med det formål at finde løsninger for hurtigere transporttid med bus mellem stationen og sportsbyen. Det vil kunne medvirke til at reducere trængslen for busserne på Valdemar Sejrsvej.

Movia har nu leveret et delresultat, mens det endelige resultat kommer i slutningen af september, hvorefter det fremlægges til politisk behandling. Movia er nået frem til, at der kan ventes en sparet køretid for busserne på samlet set 8,8 timer pr. hverdag ved at sætte nogle tiltag i værk.

Pris: 60 millioner Det kunne lyde besnærende. Men der er den »hage« ved det, at de samlede anlægsomkostninger er anslået til at ville løbe op i 60-61 millioner kroner. Det ville række til en ny infrastruktur, signaler og opgraderede busstoppesteder.

Ændringerne ville omfatte en ny busperron, som alle busser skulle anvende, på stationen. Andre tiltag ville være omdannelse af et ene kørespor på dele af Valdemar Sejrsvej samt en busbane på Lundemarksvej frem mod Valdemar Sejrsvej.

En helt ny busvej direkte mellem Gl. Ringstedvej og sportsbyen indgår også i forslaget. Det ville lede busserne uden om trængslen på Omfartsvejen og Valdemar Sejrsvej syd for Skagerakvej. Busvejen ville også kunne anvendes af udrykningskøretøjer. Også etableringen af en busperron ved sportsbyen indgår i forslaget.